En el 2020, el regreso de la popular comedia “Casados con Hijos” había alegrado a más de uno. Tras el anuncio de que los protagonistas iban a ser parte de la versión teatral, la expectativa fue en aumento.

Sin embargo, la polémica llegó cuando Érica Rivas dio a conocer que no iba a participar de la obra. En su momento, la productora encargada del espectáculo había afirmado que fue ella quien decidió no estar, pero la actriz decía que la habían echado.

Finalmente, este miércoles en una entrevista con Julio Leiva para Filo News, Rivas decidió contar su versión de los hechos a casi dos años del frustrado debut.

Sin tapujos, la actriz expresó que la echaron de la obra “por romper las pelotas” y recordó que los guionistas filtraron un mail que ella había mandado con reclamos sobre su personaje.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Me echaron porque soy un grano en el orto”, explicó, haciendo referencia a Los Ángeles de la Mañana, donde se leyó públicamente la carta que ella escribió.

“Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor”, agregó.