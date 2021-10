Según marcan desde el nosocomio de dicha localidad, los médicos a cargo de la salud de Carrio decidieron que la ex funcionaria pase la noche allí para tener control de lo que suceda. Sin embargo, y si todo sale como esperan los profesionales de la salud, este sábado ya podría tener el alta.

Cabe destacar que hace cinco años Lilita se sometió a algunos procedimientos quirúrgicos en los que se colocaron dos stents, además de realizarse una angioplastia. Las primeras informaciones sobre lo sucedido este viernes indican que se podría tratar de alguna patología relacionada al tabaquismo.

Su visita a Mar del Plata se debió a unas vacaciones que la ex diputada tenía programadas. No obstante, su presencia no iba a pasar desapercibida en el ámbito político, ya que también tenía previstas algunas actividades de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.