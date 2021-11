El humorista dialogo con “Informate Aca Radio” por LU3 AM 1080 y aclaró que no es la primera vez que viene a la ciudad “Fui en el 2018, la ciudad es hermosa y el teatro muy bello” sobre el espectáculo dijo “es un obra de tres actos, el primer acto es el oficial gordillo home office y cuenta como la paso en la pandemia”

“Se fue dando llegar a Buenos Aires, antes los porteños y bonaerenses no entendían mi humor -continuó-. El porteño tiene una mirada hacia otro tipo de humor, mas yanqui, mas europeo” señaló el tucumano.

“Yo creo que al bahiense con mi tonada, ya tengo ganado un porcentaje de la risa, lo pongo en un perfil donde ya empieza con una mueca de sonrisa, más lo desopilante del relato creo que larga la carcajada” y aseguró que el bahiense “es un público muy bueno”.

Ante la consulta de cuanto hay de ficción y cuanto de verdad en sus relatos afirmó que “El 95% de los monólogos de este espectáculo son hechos verídicos, son verdaderos”

Las entradas se podrán adquirir en la Boletería del Teatro de 16.30 a 20.30 hs. y a través de www.ticketbahia.com, donde se podrán abonar con todas las tarjetas de crédito.