Tras el video viral de una jueza de Chubut en la que se la ve besando a un preso al que un tribunal que ella misma integró condenó a cadena perpetua por asesinar un policía, rompió el silenció y dio un insólito argumento para justificar su cuestionado accionar.

Es que, la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suarez, en declaraciones a LN+, dijo que se encontraba “haciendo un trabajo académico” que realiza en colaboración con colegas internacionales.

En este marco, Suarez negó un vínculo afectivo con Cristian “Mai” Bustos, recluso con el que se la ve teniendo contacto en el Instituto Penitenciario de Trelew. Además la magistrada aseguró que no lo besó. “No estábamos actuando. Yo soy así naturalmente; soy una persona muy sociable. No estoy actuando nada. Me relacioné con este detenido por un tema laboral”, insistió la jueza, de quien también se supo que fue disidente en la decisión que se tomó sobre el futuro de Bustos.