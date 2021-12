Este martes, en el predio de la AFA se disputó el desafío 2021 entre las dos ediciones de ESPN F90. Es el quinto enfrentamiento entre los programas conducidos por Sebastián Vignolo y, como todos los años, a excepción del 2020 que no se jugó por la pandemia del coronavirus, el encuentro dejó varios golazos, algunas perlitas y un exquisito pase de Morena Beltrán.

El partido entre periodistas y futbolistas en el predio de la AFA. ESPN

Además de los periodistas que participan en ambas ediciones del programa, en el partido estuvieron presente diferentes ex futbolistas . En el equipo del mediodía, que tuvo como DT a Carlos Aimar, participaron Andrés D’Alessandro (el único en actividad), Javier Zanetti, Oscar Ruggeri, Gastón Sessa y el Bichi Fuertes. Mientras que en el de la tarde, bajo las órdenes de Mostaza Merlo, jugaron Carlos Navarro Montoya, Cristián Fabbiani, Diego Latorre, Pipo Gorosito y Damián Manusovich.

A pesar de que varios ex futbolistas se acercaron al predio de la AFA, muchas de las miradas se las llevó Morena Beltrán. Cuando terminaba el primer tiempo, la periodista, con su zurda, metió un pase filtrado que dejó mano a mano a Fabbiani, quien malogró la situación ante el Gato Sessa

El pase de Morena Beltrán al Ogro Fabbiani

https://www.ole.com.ar/fuera-de-juego/pase-morena-beltran-ogro-fabbiani_3_D-Cij8acx.html Play Video El pase de Morena Beltrán al Ogro Fabbiani

Morena nació en Haedo, Buenos Aires, el 29 de enero de 1999 y, hoy, con 22 años, conduce el noticiero de SportCenter, participa de F90 y se destaca por sus análisis de partidos. “Yo salí de Twitter, ésa es la realidad. Me la pasaba viendo fútbol y apenas terminaba agarraba el celu y me ponía a contar lo que veía. Eso me permitió hoy en día estar en la TV y hacer análisis de partidos”, le contó a Olé en una entrevista.

El ganador del desafío 2021 fue la edición del mediodía, tras imponerse por 3 a 2 en los penales luego de haber terminado 11 a 11 en el tiempo reglamentario. A continuación, en Olé te mostramos los golazos y las perlitas que dejó el partido entre periodistas y futbolistas.