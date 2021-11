A dos semanas de las elecciones legislativas, los candidatos a diputados no dejan de enfrentarse en las redes sociales. En esta ocasión, Libertad Avanza no dejó pasar la publicación de María Eugenia Vidal en la que hace referencia al daño que provocó la pandemia en emprendimientos y pymes. El partido libertario sacó el archivo a luz y no perdonó a la candidata.

En su cuenta de Twitter, la candidata a diputada de Juntos por el Cambio publicó una serie de fotos junto a un texto que decía: “Las pymes son el motor de un país, son la esperanza y ejemplo de progreso. Durante la pandemia, debido a las restricciones impuestas, la pasaron muy mal. Muchas se vieron obligadas a cerrar y miles de personas se quedaron sin trabajo”.

La cuenta del partido libertario Libertad Avanza saca a relucir el archivo sobre la exgobernadora y publicó una captura de una nota en la que se puede ver una cita de María Eugenia Vidal: “Yo soy pro cuarentena”. Con esto, el partido claramente busca apuntar que en su momento la candidata de Juntos por el Cambio no se preocupó por lo que pasaría con las pymes.

En su gira de campaña, Vidal suele reunirse con emprendedores y dueños de pymes que le cuentan las problemáticas sufridas durante el período más duro del aislamiento por el coronavirus. En este sentido, acusa que es necesario un plan económico para poder reactivar las pymes y dar una solución a todos aquellos que tuvieron que cerrar sus negocios por las duras medidas tomadas por el gobierno nacional.

Claramente, se la ha acusado de usar a las personas como propaganda política y en varias ocasiones han salido a la luz dichos de la exgobernadora que no la dejan bien parada sobre los temas que dice defender. Uno de ellos suele ser, las pymes. La candidata a diputada suele remarcar cómo el gobierno abandonó a las emprendedores pero en ninguna ocasión del ASPO declaró que eran necesarias medidas de apoyo.