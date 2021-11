Sobre como se origina este proyecto de ley comentó “El proyecto de Alejo tiene como punto de partida la muerte de Alejo Oroño, un pibe que luego de querer denunciar a su ex pareja, no le tomaban la denuncia en la comisaria por ser varon, donde la agresora era mujer -continuó- al tiempo, por cámaras de seguridad queda registrado, se ve a la misma agresora apuñalandolo y quitandole la vida”.

“La violencia se erradica con educación, el nicho de la violencia son las relaciones tóxicas, donde se generan violencias recíprocas y terminan desencadenando desenlaces no queridos” apuntó Cáceres.

En cuanto a la ideología de genero aseguró que “trajo como consecuencia la perspectiva de género, esto lo único que hace es violar el principio de igualdad porque un juez o un fiscal cuando tiene que estudiar un hecho para configurar un delito penal y una consecuente condena, tiene que ver todas las miradas posibles para que no se vulnere un principio de igualdad”.

En tanto al número de víctimas, el abogado se refirió a que “una fundación empezó a contar los asesinatos perpetrados por sus ex parejas a hombres, desde la muerte de Alejo que fue en Febrero del año pasado a la fecha hay 42 asesinatos, teniendo en cuenta los casos que levantan medios”.

Y por último agrego que “en la actualidad, en los delitos de violencia de género, una mujer denuncia y es el hombre que tiene que aportar pruebas para defenderse, se invierto la carga de la prueba y eso viola toda constitución -subrayó- lo que marca una sociedad es el respeto a la ley, se hizo una excepción contra los violentos pero el estado interpreta que todos los hombres son violentos”.