Cuando en noviembre salió la noticia de que el patriarca de “La Familia” había invitado a Johnson para que volviera en la décima entrega, tras numerosas indirectas en redes sociales y declaraciones en entrevistas (las cuales confirmaban que no se llevaban para nada bien), el público esperaba una respuesta del intérprete de Luke Hobbs y que finalmente hicieran las paces para regresar al set y grabar todos juntos el merecido final.

“Mi hermano pequeño Dwayne… ha llegado el momento. El mundo espera el final con ‘Fast & Furious 10’. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en casa. Ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo (Paul Walker). ¡Le prometí que llegaríamos a la décima entrega y haríamos el mejor final posible!”, había expresado Diesel en la publicación de Instagram.

Y había agregado: “Te lo digo con amor: debes presentarte. No dejes tirada a la saga. Tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”.

Respecto a este mensaje, actualmente, en entrevista para CNN, explicó: “Le dije directamente que no volveré a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y le dije que siempre apoyaré al reparto y siempre me alegraré por el éxito de la franquicia, pero que no hay posibilidad alguna de que vuelva”.

También, lo acusó de manipulación. Para Johnson, en esa publicación se puede ver eso: “La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos, ni la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera. Habíamos hablado meses antes sobre ello y llegamos a un claro entendimiento”.

“La Roca” se unió a la franquicia para la quinta entrega, la cual se estrenó en 2011. En un primer momento, como antagonista, pero luego se integró a la Familia “Fast” y apareció en las siguientes entregas, hasta la octava. Luego de eso, protagonizó el spin-off “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, junto a Jason Statham.

Los problemas entre él y Vin Diesel eran de público conocimiento y eran tan grandes, que hasta habían decidido trabajar juntos en la octava película con la condición de no compartir escenas. En total, colaboraron cuatro veces para este proyecto.

Además, ha confesado que su filosofía de trabajo es totalmente opuesta a la del protagonista de la franquicia: “Es la filosofía de ir al trabajo cada día. Mirar a todo el mundo como socios iguales. Y mirar al estudio como un socio igual. Y mirar al equipo, sin importar si tu nombre aparece en la hoja de trabajo o no, como socios iguales, con respeto y humildad”.

A pesar de todo, les desea lo mejor a sus excompañeros y al futuro de la saga: “Mi propósito en todo momento era acabar este viaje increíble, con una franquicia increíble, con agradecimiento y elegancia. Ha sido desafortunado que este diálogo público haya ensuciado la imagen. A pesar de todo, confío en el universo ‘Fast’ y en su capacidad para contentar al público… Deseo sinceramente a mis excompañeros del reparto y el equipo la mejor de las suertes y el éxito en el próximo capítulo”.