Néstor Kirchner y Eduardo de Duhalde. El traspaso del 25 de mayo de 2003

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, reconoció que su corta gestión en la Casa Rosada la empezó “con el pie izquierdo”, al tiempo que reivindicó la decisión de haber elegido a Néstor Kirchner para sucederlo.

“Me ayudaba un amigo a escribir los discursos, estaba Luis Verdi, lo llamó por teléfono a Jorge Capitanich, un amigo de la Nación me ayudó también. Terminamos siendo cuatro gatos locos haciendo el discurso, donde lo más importante para mí era lo que pasó el 4 de enero”, evocó, al ser consultado por su histórica frase “el que depositó dólares, recibirá dólares”.

Y explicó: “Empecé con el pie de izquierdo, pero además de eso, dije que yo no iba a mentir, entonces ya era muy grave porque si yo no aclaraba eso era una mentira, entonces en contra de la mayoría del Gabinete, llamé a las agencias y les dije me he equivocado, no están los dólares, ahora vamos a tener que trabajar y lo que sí, si trabajamos todos juntos, mantener el valor de la moneda. El que lo pescó bien fue (el expresidente español) Felipe González”.

“Capitanich no me convenció de poner esa frase. No recuerdo quién y cómo fue. Yo nunca entendí, no entiendo de macroeconomía, entiendo como para hablar de esos temas, pero jamás voy a discutir con un economista, sea de cualquier pensamiento, porque no me parece correcto”, agregó el caudillo lomense en declaraciones a Radio del Plata.

Acto seguido, indicó que “los que creen que (el exministro de Economía) Jorge Remes Lenicov empezó en el 2001, están equivocados. Él era ministro de Economía de la Provincia en 1997 y le pedí que renunciara, que eligiera él el ministro y le daba una misión, yo quería saber cómo se daría la convertibilidad. Estuvo 5 años estudiando el tema”

En cuando a su gobierno, aclaró: “Primero dije que era el presidente de la transición y segundo, dije que era el presidente de todos los partidos políticos. Era una inmoralidad presentarse en la elección de 2003, dije mucho que mí palabra vale y que no me iba a postular”

“Nunca me arrepentí de haber elegido a Néstor Kirchner como candidato a presidente, pero mí primera opción fue Carlos Reutemann y me dijo que no. Lo llamé y le dije que ganaba por 14 puntos, me pidió una semana y me rechazó la propuesta”, evocó el exgobernador bonaerense.

Finalmente, sostuvo que “comparar a Néstor con Cristina (Fernández de Kirchner) es como comparar a Raúl Alfonsín con el presidente que se fue”, en alusión a Fernando de la Rúa.

“Néstor salía a gobernar, Cristina es una enorme artista, es espectacular. No lo digo en tono peyorativo, sino que tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice”, arremetió.

“Néstor fue un buen presidente, yo me enojé con él cuando siguió los consejos de ese famoso (filósofo) argentino que vivía en Europa que era Ernesto Laclau. Nunca me llevé mal con él, tal es así que me llamó a los cuatro meses y me nombró presidente del MERCOSUR”, anexó y sentenció: “Lo importante no es lo que pasó, sino lo que viene porque Argentina tiene todas las posibilidades para salir”. (ANDigital)