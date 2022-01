Eduardo Duhalde al ser, de algún modo, el artífice de la presidencia de Néstor Kirchner, resulta una fuente de consulta sobre el origen de ese hecho. Siempre justifica su elección, pero a la hora de hablar de Cristina Kirchner toma distancia: “Tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice”.

En declaraciones a Radio del Plata, el ex mandatario se refirió a su presidencia: “El agotamiento me hizo cometer muchos errores”. Al ser consultado sobre la elección de Néstor Kirchner como el candidato que disputaría las elecciones, Duhalde aclaró: “Nunca me arrepentí de haber elegido a Néstor Kirchner como candidato a Presidente, pero mí primera opción fue Reutemann y me dijo que no”.

Sobre Kirchner destacó su rol como “líder político”, sin embargó cuestionó a quien lo sucedió en la presidencia. “Comparar a Néstor con Cristina es como comparar a Raúl Alfonsín con el Presidente que se fue. Néstor salía a gobernar, Cristina es una enorme artista, es espectacular. No lo digo en tono peyorativo, sino que tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice”, ironizó.

Sobre Néstor agregó: “Nunca me llevé mal con él, tal es así que me llamó a los cuatro meses y me nombró presidente del MERCOSUR”.

Presidente elegido por sus pares

En una entrevista que Eduardo Duhalde concedió a PERFIL, recordó que se hizo cargo de la presidencia en 2001 porque “todos lo partidos me apoyaron”. “El ‘que se vayan todos’ también me alcanzaba a mí, por eso le pedí a la Iglesia que fuera la que aceptara los proyectos que yo enviaba”, destacó.

En relación al presente precisó: “Para gobernar en el sistema presidencialista se requiere que todos se junten. Ese sistema fue creado para EE.UU. para dos partidos, acá hay 60 partidos, acá no se puede gobernar con tantos partidos, todos separados, divididos, la pelea es lo peor que puede pasar”. “Yo estoy trabajando con las 10 religiones más importantes, y hay acuerdos. Así como lo hice con la Iglesia en 2001. Se piensa en una Argentina 2023-2043. Y ellos son los que tendrían que convocar, gente independiente. ¿Qué mejor que todas las religiones?”, concluyó.