Bajo el lema “Basta de impunidad” y para reclamar por “el fin del lawfare”, distintas

organizaciones políticas, sindicales, judiciales y de Derechos Humanos cercanas al kirchnerismo movilizarán desde el Obelisco hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en rechazo a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia.

Las distintas agrupaciones y los ciudadanos independientes autoconvocados se darán cita en el Obelisco a partir de las 15:00 para concentrar allí y luego movilizar hasta la plaza de Tribunales, donde se desarrollará un acto con fuerte contenido político a las 18:00.

Además de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la organización social que tiene como referente a D’Elía, convocan a la movilización el juez Juan María Ramos Padilla, la CTA Autónoma presidida por Ricardo Peidro, además de las agrupaciones Peronismo Militante y la Corriente Federal Martín Fierro.

“Para terminar con el lawfare y democratizar la Justicia, hay que empezar con la renuncia” de los miembros del máximo tribunal, aseguró Peidro en una conferencia de prensa en la que junto a otros dirigentes convocantes dio detalles de la movilización.

Después de que Juntos por el Cambio expresara su repudio contra la marcha contra los miembros de la Corte Suprema, los diputados del interbloque Federal se sumaron a las críticas hacia la manifestación convocada. El interbloque Federal está integrado por los bloques Identidad Bonaerense (Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro “Topo” Rodríguez), Córdoba Federal (Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca) y Socialista (Mónica Fein y Enrique Estévez).

En un comunicado, afirmaron que “se podrá compartir o no sus decisiones, criticarlas, y hasta interponer juicio político a sus miembros si así correspondiese”, pero que no se debe organizar “un escrache público inconducente desde el punto de vista Institucional, con el ánimo de generar estrépito social”.

“La Corte Suprema de Justicia es creada por la Constitución Nacional como parte y cabeza del Poder Judicial. Es el Poder Legislativo el que debe establecer la cantidad de miembros. La última reforma (Ley 26.183 de 11/2006, con mayoría kirchnerista) estableció en cinco la cantidad de miembros. Hoy la integran prestigiosos juristas”, comenzaron contextualizando en el escrito.

“Hay una clara diferencia entre esta actitud y la libre expresión o el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos. En virtud de la división de poderes, vemos con preocupación las declaraciones realizadas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y hacemos un llamado a la reflexión”, concluyeron.

Anteriormente, varios dirigentes políticos de Juntos por el Cambio ya habían planteado críticas a la movilización convocada por dirigentes del Frente de Todos, incluso ministros del gabinete nacional. Para la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se trata de un “acto golpista” que pretende atacar a los jueces que no fallan a favor de los intereses del oficialismo. “Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte“, remarcó la ex Ministra de Seguridad al ser entrevistada en Radio Rivadavia.

El Gobierno nacional dio libertad de acción a sus funcionarios para adherir, participar o no de la marcha: mientras que el “albertismo” no se muestra demasiado entusiasmado con la iniciativa (ninguno de sus integrantes estará en la calle siendo parte de la protesta), otros miembros del Poder Ejecutivo ya adelantaron su apoyo y algunos incluso se plegarán a la movilización.

Entre estos últimos sobresale la figura del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el kirchnerista Jorge Ferraresi, mientras que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la titular de la agencia Federal de la Inteligencia, Cristina Caamaño, fueron algunos de los que expresaron el respaldo a la movilización.