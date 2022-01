Al respecto, sostuvo que “es increíble que la gente tenga este tipo de perros, que ya sabemos que son buenos hasta que, en algún momento, muerden a alguien, y no pueden estar sueltos”. Aseguró que ya se enviaron las muestras para el análisis que determinará si se trataba, o no, de perros con rabia: “Cada perro que vaya a morder a alguien, el Veterinario aconseja que no pueden seguir vivos porque largan un perro a la calle, se lleva a la Perrera, el dueño lo busca, y sucede otra vez lo mismo”.

Con notorio enfado, Moccero confirmó que dieron la orden de que no puede haber ningún perro en la calle: “Si los dueños tienen perro, deben tenerlo dentro de su casa. si quieren sacarlo a pasear, que lo saquen con correa. Pero sueltos no habrá más, porque se cargan y se llevan a la perrera”.

A raíz de ello, contó que se dio otro incidente, el pasado jueves, cuando dos perros sueltos mordieron a una mujer en bicicleta: “Ya está por salir una camioneta que están preparando con un número de celular, al que todos pueden llamar para decir que hay perros sueltos” señaló Moccero, poniendo el foco en que no importa la raza, “porque no puede ser que la gente ande con miedo de andar en bicicleta y demás. Se acabó esto”.

Aseguró que, para agarrarlos, llevarán dardos sedantes para ser usados en caso de que sea necesario. Además, afirmó que agregarán caniles, “y lo que sea necesario para tener a los perros”.

En ese punto, señaló que “la solución no pasa por la castración”. Entonces, cuestionó si los castrados no muerdes, pero sostuvo: “La gente tiene que andar con tranquilidad. No puede andar en bicicleta, en moto, o caminando, con miedo. Perros sueltos en Coronel Suárez no va a haber más”.

Consultado al respecto, afirmó que el programa de castraciones continuará como hasta ahora, con el Veterinario municipal a cargo. Pero puso el foco en que “el problema es la gente irresponsable que suelta a sus perros”. Y si bien reconfirmó que continuarán dando turnos para castraciones, insistió en que el objetivo “es que no haya un solo perro en la calle. Así se vitan las mordeduras y todo lo demás. y quienes quieran tener una mascota, lo hacen, pero en su casa y cuidándolo”.

Fue reiterativo y contundente al asegurar que lo ocurrido con los dos dogos, “no va a suceder nunca más”. De ese modo, hizo extensivo a todos los vecinos a que estén atentos a la camioneta que circulará por la ciudad, para que tomen nota del teléfono y llamen para denunciar.

Así, si el perro recogido tiene dueño, él deberá pagar una multa y buscarlo a la Perrera.