Dentro del contexto actual de denuncias y acusaciones por abuso sexual contra Fabián Gianola, Diego Ramos se refirió a la relación que mantiene con su colega: “Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él nunca vi que tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas. A mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”.

Ramos emitió sus declaraciones en entrevista radial con Agarrate Catalina, donde de todas maneras hizo hincapié en no restar importancia a las denuncias: “Creo que siempre hay que escuchar a las mujeres y también hay que escuchar la voz de la persona que quiere defenderse”.