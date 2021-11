En relación a las próximas elecciones señaló que “queremos llegar a hacer la tercera fuerza, muchos de los que votaron al oficialismo no se si lo van a hacer.- afirmó que – Randazzo viene a ser un referente del peronismo, por lo tanto hay una proyección de posibilidad de voto, a su vez hay muchos que no fueron a votar y en cuanto al porcentaje de voto en blanco ha sido altísimo”.

En cuanto a números arrojó que proyectan “por lo menos un concejal en el Concejo Deliberante, uno o dos Legisladores dentro la Legislatura Provincial y dos o tres en la Legislatura Nacional”.

Sobre el tema de la sequía en la zona de Patagones comentó “Estuve en la reunión en Stroeder, participé de la reunión con Jorge Solmi, el secretario de agricultura de la nación, junto a los productores. También hable con el intendente de Patagones, José Zara y habrá un compromiso de gestionar a través del Banco Provincia y Nación créditos bancarios subsidiados para los productores”.

Y por último, agregó porque hay que votar al espacio Vamos con Vos “es una opción para todos aquellos ciudadanos que no quieren estar en la grieta, queremos llevar propuestas y lo hacemos a partir de relevamientos en el territorio, conociendo las necesidades y las problemáticas”.