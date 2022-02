Dalma Maradona, mamá de Roma que en marzo cumplirá tres años, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, anunció este mediodía al aire de su programa que está esperando a su segundo bebé. Además, la actriz e hija del Diez, reveló el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia.

La hija de Diego Maradona, casada con Andrés Caldarelli (34) y mamá de Roma (2), aseguró que está de 3 meses y lanzó la noticia dejando sorprendidísimos a sus compañeros. “Nadie sabía”, lanzó. “Todo espectacular. Estoy embarazada. Se los quería contar a ustedes antes que a cualquiera. No lo sabe nadie”, aseveró.

“Es nena y se va a llamar Azul”, contó risueña la hija de Claudia Villafañe, mientras sus compañeros celebraban con ella la noticia. Aún asombrada contó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”.

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, agregó sobre el futuro de la familia. “Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso.

En tanto, Gianinna Maradona festejó en Instagram que su hermana vuelva a ser mamá. “Lloro de nuevo. Roma y Azul. ¡El mejor regalo para siempre!”, escribió. “¡Felicidades, sis(ter), y a vos que sos el número uno desde que llegaste! ¡Gracias de nuevo! Estoy muy orgullosa de su hermosa familia. Los amo fuerte. ¡Moma es la hermana mayor!”, puso, sensibilizada. “¡Sí, voy a ser tía nuevamente! ¡Acá te esperamos Azul, de mi cuore! ¡Un poco de felicidad, por fin!”, exclamó, contentísima.

fuente ciudad magazine