La vicepresidentaarribó a las 6.42 alpara someterse a una, cirugía que consiste en el vaciamiento del sistema reproductivo.

La operación estaba programada para las 8, no será de urgencia y prevé una internación postoperatoria de entre tres y cinco días. Por eso la ex presidenta no estará en el tramo final de la campaña previo a las elecciones del 14 de noviembre.

Tras ese lapso, la vicepresidenta podría comenzar a reincorporarse a sus actividades de manera gradual, hasta retomar plenamente su rutina a las tres semanas de la operación.

La vicepresidenta ya había estado hace un mes el Sanatorio Otamendi para hacerse chequeos relacionados con la operación de tiroides y la operación del hematoma subdural a las que se sometió en el pasado. No se informó, en ese momento, que los estudios estuvieran relacionados con la intervención de este jueves.