Como bien sabemos, la mayoría de las tecnologías de alto impacto que se enmarcan en el mundo de las zapatillas están pensadas para el mejoramiento de la funcionalidad de la suela. Pero los tiempos cambian, y hoy en día se buscan avances más integrales. El concepto ‘AIR’, que tanto Nike como Adidas supieron establecer en el mercado, pasó de moda. Las cámaras de aire ya no son una novedad, y la ciencia aplicada en sneakers son un tema de discusión día a día.

Los deportistas ya no se manejan de la misma forma que sus predecesores. El estilo y la estética de una zapatilla deportiva no son cualidades consideradas de suma importancia como antes. En tanto que, el rendimiento que un calzado ofrece, y la protección con la cual rodea al tobillo del deportista, sí lo son. De esta manera, las tecnologías en zapatillas han ido mejorando todo el condicionamiento, hasta afectar directamente a los deportes.

A través de la popularidad de esa tecnología, o el nivel de innovación que ofrecían, se han adueñado poco a poco del mercado. Repasamos 5 tecnologías de zaga que han sabido mejorar condiciones y satisfacer demandas populares.

– Boost: Esta tecnología de avanzada, afecta específicamente ciertas suelas, donde se reemplazó la EVA por poliuretano. Las Adidas Energy Boost fueron el modelo que debutó esta técnica en el año 2013. Hoy en día, el porcentaje de poliuretano ha llegado a cubrir hasta el 100% de la suela. Con esto, se buscó a través de la utilización de componentes duraderos, lograr una capacidad de respuesta segura y protegida hacia el tobillo del atleta.

– Data to Design: A través de la misma, New Balance logró insertarse en el mercado una vez más. Data to Design significa que la zapatilla se fabrica como un todo integral, y no se ensambla parte por parte, tratando a cada una particularmente. Con esto se agrega cierta dinámica en el camino que recorre el pie, y también en la pisada. Toda la colección Fresh Foam de New Balance engloba este concepto.

– Adapt: Con el formato Adapt, una zapatilla dispone de un sistema de ajuste automático. No requiere de cordones, ni de fuerza humana. A través de una aplicación que te bajas al celular, sin la necesidad de cordones, podrás ajustar tu calzado a gusto. Es uno de los destellos que nos deja esta primera zapatilla inteligente. Las Nike Adapt BB, especialmente fabricadas para jugadores de basket, fueron las primeras en utilizar esta técnica.

– FlyEase: Esta tecnología ofrece la posibilidad de ponerte y quitarte un calzado, sin necesidad de utilizar las manos. Favorece a personas con discapacidades motrices, complicaciones físicas, o lesiones graves. Al igual que las Adapt, no utiliza cordones. La bisagra de goma, y la tecnología ‘manos libres’ logra que puedas ponerte las mismas con un simple movimiento de pies. Las Nike FlyEase Go, producidas por el famosísimo presentador Jimmy Fallon, son las primeras y únicas en utilizar esta ‘tecno’, por el momento..

– React: Durante la pisada, es complicado unificar suavidad con retorno de energía. Son dos propiedades naturales opuestas. A través del caucho sintético de la tecnología React, en un marco de comodidad, esponjosidad y suavidad, la suela absorbe el impacto de manera durable y segura. Lo mejor de los dos mundos, combinados en uno solo. Toda la colección de Nike React Miler está condicionada por esta ciencia aplicada.