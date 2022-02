En la Primera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el jueves pasado, oportunidad en que el Honorable Cuerpo Deliberante de Coronel Pringles trató 42 temas, donde la mayoría fueron elevados a Comisión, y otros tratados sobre tablas, se debatió el Proyecto de Comunicación, con el pedido de informes, iniciado por el Concejal Municipal Aldo Mensi, sobre Convenios y pagos, y composición de capital accionario de la empresa Sanatorio Pringles S.A., que se trató sobre tablas.

El Edil Mensi, al hacer uso de la palabra. explicó sobre el proyecto de su autoría: ” El fundamento de este proyecto es que hemos recibido la inquietud de algunos contribuyentes que han sido traslados en ambulancia desde el Hospital al Sanatorio. y nos interesaría saber si existe un convenio para ello, y de no existir convenio si hubo pagos regulares.

También, de existir el convenio, nos gustaría saber la composición del capital accionario del Sanatorio, para poder aplicar las incompatibilidades que prevé la Carta Organica Municipal a los funcionarios. Podría ser que algunos funcionarios tengan vínculos con alguna institución y esto está vedado por la Constitución provincial y por la Carta Orgánica. Ese es el objetivo del proyecto.

-Bernardo De Uriarte, expresó. “Todo lo que tenga ver con transparentar la administración a través del pedido de informe., siempre se ha apoyado. En este caso particular, en la redacción del pedido de informe de la Minuta de comunicación, no está claro. En ningún lugar está establecido la información que se pide a quien se la tenemos que pedir. Las minutas siempre deben estar dirigidas a alguien, que puede ser el Ejecutivo, o al Sanatorio Pringles, porque habla de la nómina de los socios que cuenta y el capital que posee . Es una información que la debe tener la empresa, que es una Sociedad Anónima y entiendo que no la debería dar el Municipio.

No dice en ningún lado a qué organismo hay que dirigirse. Por eso voy a mocionar que este proyecto pase a la Comisión de Asuntos Legales, y acordar con quien la presenta, que todos tengamos claro adonde va y qué información le requerimos a cada uno”.

El Concejal Mensi, tomando nuevamente la palabra apuntó ” Si una pedido de información no es dirigido al Departamento Ejecutivo para que sea decomisada a través del área que corresponde ¿a quién otro le vamos a pedir

Información en el Concejo deliberante? Una minuta de comunicación es naturalmente del Departamento Ejecutivo, porque se entiende que a través del área de Salud puede informar sobre el tema.

Esta actitud de querer meter el tratamiento dentro de las Comisiones responde a querer cambiar el tema, a un chicana y eso me duelo mucho señor Presidente, porque acá lo que estamos pidiendo, no denunciando algo, Queremos sabér si hay o no convenio, se si paga o no, y no estamos en una caza de brujas. Estamos pretendiendo cambiar una conducta.

-Edil José Rivarola Esteves: Si la postura tiene que ver por un problema de redacción, estoy de acuerdo a pasarlo a Comisión, si el concejal propiciante propone una modificación de pasarlo al Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, solucionaremos el problema y podemos avanzar con la comunicación”.

– Concejal Luis Gonzalez Estevarena: Solamente si está aclarado que se realice una modificación no habría problema en avanzar con la comunicación y destinarlo a la Secretaría de Salud para que haga la información pertinente, que determinará qué puede informar y que no,

– Edil Victoria Lassallete: nosotros como Cuerpo estamos facultados de pedir información, no solo al Departamento Ejecutivo, sino a instituciones como la Cooperativa eléctrica, a la cooperativa Vial, y es desacertado canalizar todo a través del Departamento Ejecutivo. Cuando se lee el articulado de este proyecto, hay una presunción explicita que se está cometiendo un delito

En la primera parte del proyecto existe una presunción de que hay un delito, encima gravísimo y en la segunda parte, se le pide al Departamento Ejecutivo que informe sobre el capital accionario de un particular. Es un sinsentido, en todo caso se le debe solicitar al particular, y éste tiene todo el derecho de no brindar esa información, porque el Sanatorio Pringles es privado. Y ya se está dando por sentado que hay delito.

Y agregó: “En nuestro bloque, siempre en pos de la transparencia, apoyo todas las comunicaciones. Particularmente en esta oportunidad no voy a acompañar, no voy a levantar la mano, porque me parece un sinsentido. Mocionaría el pase al Archivo

Quien quiere esa información, redacte correctamente, porque esto no se entiende y tenga el cuidado que debe tener, porque esas presunciones son gravísimas. No lo puedo creer. Para arreglar esto debe ir a Comisión, porque no se le puede pedir al Ejecutivo que informe sobre el Capital que tiene el Sanatorio Pringles, habría que solicitárselo al Sanatorio.

. Siento que hay mala fe en toda la redacción del proyecto, Y no voy a votar algo que es un contrasentido. No voy a ir en contra de mi bloque, pero tampoco voy a ir a favor de algo que estoy convencida firmemente que es un despropósito.

Edil Bernardo deUriarte: Comparte totalmente lo que dijo la concejal Lassallette. Pero, para no mandar esto (el expediente) a Archivo porque en definitiva no deja de ser un pedido de información. De allí mi moción de pasarlo a Legales, para que, quien la redactó, pueda explicar mejor a quien se debe dirigir y que el proyecto vuelva con todo bien explicado. Voy a votar por la moción que hice, pero coincido con la edil Lassallete con lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión.

Pasado a votación, se votó primero la moción del concejal Mensi, tal como fuera elevado, y luego la moción de reconsideración con pase a la Comisión de Asuntos Legales, que fue apoyada por unanimidad.