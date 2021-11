Según la investigación realizada por el Fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, los hechos ocurrieron el día 22 de febrero de 2018, aproximadamente a las 13:50 horas, en el interior del inmueble perteneciente al supermercado ubicado en la calle Caseros 3441, denominado “Supermercado Caseros”, propiedad de Yanqing Zhang y administrado por Yu Jinshu, del cual un hombre pretendió egresar junto a su hija menor de edad, momento en el cual el portón enrejado corredizo – que separa el inmueble de la vía pública – estaba cerrado.

Cuando el hombre realizó la apertura, se produjo el desprendimiento de un trozo de metal soldado al portón, éste se descalzó de su guía y cayó sobre el cuerpo de la nena. Las lesiones provocaron su fallecimiento en horas de la noche.

El fiscal entendió que hubo un accionar imprudente y negligente de los dos responsables del comercio, quienes no preservaron en adecuadas condiciones de mantenimiento y seguridad el portón en cuestión; no custodiaron el egreso del lugar y no informaron a los clientes ocasionales sobre el mecanismo de apertura del portón para evitar algún desprendimiento o caída del mismo.

De acuerdo a las pruebas recolectadas en la investigación, el fiscal entendió que la calificación legal que corresponde aplicar es la de homicidio culposo en los términos del art. 84 del Código Penal.