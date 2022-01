El rumor de que Cecilia Milone (52) y Nito Artaza (62) están en crisis quedó en evidencia en Mar del Plata dado que la directora artística de Los 80 están de vuelta y el actor ya no conviven en el mismo hogar alquilado de La Feliz con el productor teatral.

“Es verdad que con Nito tuvimos una crisis y que me fui del departamento“, afirmó la artista en diálogo con Ciudad luego de que en Intrusos contaran el cimbronazo.

Más tarde, Milone explicó el contexto de su pelea con Artaza, debido a problemas con una vecina por el perro, y que en el departamento que alquilaron “anda todo como el cu…”.

“Con Nito nos peleamos, tuvimos un tema con el perro. Una vecina loca que inventa idioteces, cuando el perro está todo el día con nosotros. Solo lo dejamos en casa cuando vamos cenar afuera”, continuó.

Y agregó otra arista de un verano complicado luego de haber superado el covid en la semana del estreno de la obra: “En medio de eso nos estafaron de la inmobiliaria y nos dieron un departamento que anda todo mal y cómo está pago es un quilombo hacer el reclamo”.

“Yo había alquilado un departamento para mi hermana por sus vacaciones. Y ahora me vine acá con ella. Nito se mudará hoy o mañana. Cuando resuelva todo”.

“La única discusión es que Nito no resuelve el problema del departamento y yo me vine a la casa que le había alquilado a mi hermana porque me da bronca. El perro es un santo. Y en el departamento anda todo como el cu… ¡Tuve que calentar agua en cacerolas para bañarnos dos días seguidos!”, graficó Cecilia indignada.

-Entonces, ¿no hay riesgo real de que se separen?

-No. No es nada grave. Si tuviéramos una discusión como esta en Capital pasaría en dos días.

-Pero estás furiosa…

-Acá, la desesperación es por no estar en tu casa y tener que aguantar una injusticia de una mujer que le molesta un perro que no molesta. Más lo que cuento del departamento. Yo salí a resolver el asunto a mi manera. No es más que eso.

-¡Menos mal!

¡Olvidate! Cómo te digo. Esta bronca Capital dura dos horas. Pero estando en temporada y con tanta cosa, mudanza, estafa, vecina loca… Igual, la ola de calor no es un problema que se agregue porque soy friolenta, ja, ja.