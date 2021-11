En el audio no se escuchan las expresiones que el vecino, Pablo Omar González, le reclamó a Guinchinau e hizo público en las redes sociales. Pero es que según González, solo se deslizó uno de las llamadas.

En el llamado, González señala ante la pregunta policial “no tener ni idea” de lo que estaba sucediendo y le da mal la dirección por lo cual el patrullero como dijo Guinchinau “fue a un lugar equivocado… Fue una presencia que no dejó nada”. Pero según el vecino que hizo el llamado “están tratando de dejar a un denunciante como un boludo. Hubo 2 llamadas. Una de manera inmediata porque mí hermana me pidio que llamara a una patrulla, y luego demoró en responderme cuando pregunte que pasó. Al cortar esa llamada veo los mensajes de mi hermana a lo que me comunicó nuevamente para rectificar. Si en la llamada no se precisa que están golpeando a un niño como el personal policial va a constatar que halla niños al domicilio al que llegaron??”.

Es que por ejemplo El Diario de La Pampa, el primero en dar a conocer el audio, también publicó el parte policial de lo sucedido. En ese escrito, la policía deja asentado de que consultó por un niño, cosa que el audio del llamado al 101 justamente no hace referencia a que esta sucediendo ni con quién.

El complejo de departamentos se encuentra detrás de un portón, en Allan Kardec 2385. En el departamento 2 residía Lucio, con Magdalena Espósito Valenti (24 años) y la novia de su mamá, Abigail Páez (27 años).

En el departamento 1, por su parte, reside una mujer. Esa mujer, por Whatsapp, alertó a su hermano para que llamara al 101.

En el llamado el denunciante en vez de decir “Allan Kardec 2385” pidio ayuda al “Allan Kardec 2386”, pero según asegura en un segundo llamado rectifico la información.

El parte policial (gentileza El Diario de La Pampa).

Aquí el texto del audio de la operadora policial con el vecino González:

Operadora 101: Policía buenas tardes!

Pablo Omar González: Buenas tardes, me podrías mandar una patrulla al Allan Kardec 2386 departamento 2.

Operadora 101: a ver… Kardec ¿23….?

Pablo Omar González: 86, departamento 2.

Operadora 101: Kardec 2386, departamento 2. ¿Qué paso señor en el lugar?

Pablo Omar González: No no, no tengo ni idea porque mi hermana me dijo que le mandara una patrulla porque no puede porque el celular está roto. Así que la verdad no tengo ni idea.

Operadora 101: Bueno! Ahí le decimos al móvil.

Pablo Omar González: Listo!, muchas gracias.