“Si me preguntás de dónde viene esto, no tengo idea y no pierdo mi energía”, afirmó la periodista para restarle importancia al tema. Luego aseveró que los problemas a discutir “son otros” como “la inseguridad, la plata que no alcanza, los chicos sin clases, el papelón internacional de nuestro Presidente”.

A la hora de contar cómo fue la antesala de la foto, Losada confirmó que recibió la bendición del padre Ignacio en el nuevo sanatorio. “Se me corrió todo, qué querés que te diga”, exclamó. Respecto del vestido, comentó que tenía “un top escotado, pero totalmente controlado”.

La senadora de Juntos por el Cambio consideró que haber sido tendencia en redes sociales por esa imagen es “arcaico”. Al mismo tiempo, consideró que la discusión en ese ámbito tuvo una “doble vara” y comparó su situación con la de Ofelia Fernández.

“A ella la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí me estaban juzgando por cuánto muestro y no me acompañan porque no soy kirchnerista”, sentenció Losada en un reportaje con FM Milenium. De esta manera trazó una diferencia respecto de la respuesta a los ataques contra la legisladora porteña.

Losada fue a la inauguración acompañada por el diputado provincial Julián Galdeano (izquierda), de la Unión Cívica Radical. Foto: Infofunes

La periodista rosarina consideró que los colectivos de mujeres “están en una contradicción constante” y no se pronunciaron cuando fue “cosificada”. Al respecto, acotó: “Decían ‘no al piropo’ y en mi caso dicen: ‘¿Qué le molesta que le digan piropos?’”.

“Hubiera estado bueno que me defiendan, hubiera sido coherente”, concluyó Lossada sobre dichas organizaciones. No obstante, aclaró luego que no necesita ese tipo de apoyo.