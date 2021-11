“La familia se construye, a Zulemita la conocí en el 2007, le dije a mi viejo ‘qué te parece si la llamo’, y así la conocí… empezamos a armar una relación, tal es así que ella me cuida, estuvo ahí cada vez que me caí, es lo que uno logró construir con el tiempo”, contó Carlos Nair.

Luego Juana le pregunto por Máximo y quiso saber si aún es chico de edad. “Ya está grande, tiene 18. Por algún motivo no pudimos armar una relación, yo creo que por la madre que no lo dejaba venir, siempre la culpa era de mi papá pero eso es mentira, mi papá siempre lo quiso ver”, reveló el hijo del expresidente.

“Incluso cuando (Máximo) estuvo mal (tuvo un tumor cerebral), viajamos a Chile con mi hermana y mi papá, pero ella (Cecilia Bolocco) no nos dejó entrar al hospital. Nos quedamos los dos afuera esperando y cuando mi papá entró a ver a Máximo, le habló pestes de nosotros dos, así que mi papá dijo ‘volvamos porque no hay nada que hacer acá’”, agregó el medio hermano de Zulemita.

“¿Se armó lío con la herencia?”, quiso saber la conductora. “Ese es un tema que no me interesa, tanto de la parte de mi madre, ni de mi papá; fijate que mi hermana fue la primera que abrió la filiación para que se presenten herederos. Yo tengo el mismo abogado que ella, el abogado se encargará, para mi lo mejor que me dejó mi papá es una familia armada, mi hermana, mis sobrinos, disfrutar de eso.. Yo soy joven, puedo trabajar, tengo tiempo si Dios quiere”, completó Carlos Nair.