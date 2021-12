En cuanto a la gestión del actual intendente de Patagones, Bartonili opinó: “no voy a criticar a Zara, porque si critico estoy mintiendo, porque veo que esta actuando”.

Consultada por el motivo de su visita a la ciudad comentó: “resulta que estamos por entrar en un año renovado en lo personal y en el tema de la agrupación, soy líder referente -mencionó- este nuevo frente se llama militantes unidos argentinos, el nombre es porque muchos militantes están con ese amague de dejar, hay militantes que se sintieron apartados, decepcionados y me atrevo a decir estafados. Es un frente abierto, a todos aquellos que han militado en un espacio y creen que la militancia tiene algún valor”.

“Tenemos compañeros que se apartaron del Frente Patriota, en el cual yo participe como precandidata a diputada provincial, hubo un intercambio de llamados telefónicos, mensajes, tuve una comunicación con Alejandro Biondini en el cual le manifesté que yo ya no iba a pertenecer al espacio porque no estaba de acuerdo” expresó.

Sobre porque lo tratan de neonazi a Biondini afirmó: “hay cierta información que corre, hay fotos; él explico que era su pasado -aseguró- puede a ver cambios en la vida, yo creo que lo mas importante es el presente, no podemos volver al pasado; hay que hacerse cargo de los errores y seguir para adelante y no seguir tapando y la olla a presión va a explotar”.

En relación a la gestión de Axel Kicillof analizó: “creo que la gestión de Kicillof no es propia, no son sus proyectos, no son sus ideas, acá la jefa es Cristina Kirchner, esta mas que claro que en el ultimo discurso la que mas hablo fue ella, la que mas marco fue ella, y la que obligo y mando a resistir fue ella”.

“No soy bautizada en el peronismo pero si me involucre y me metí de lleno -evaluó- el peronismo se gana con el ejemplo, el tema es simple, se tienen que hacer cargo de los errores”.