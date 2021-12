“Estoy al frente de un grupo de auto convocados en la ciudad que estamos a favor de la vida, de la verdad y de la libertad, no hacemos partidismos; también estoy llevando a cabo una coordinadora nacional en el cual participan varios profesionales de distintos ámbitos, tenemos coordinadores en distintas provincias” contó el joven.

“Desde marzo del año pasado cuando comenzó el ASPO, nos vemos sumergidos en lo que nosotros llamamos un ‘plan de ingeniería social’ con complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, que para nosotros son de desinformación -replicó- al día de la fecha, de todo lo que nosotros podemos decir, podemos mostrar evidencia de todo. Aplicando el miedo, comienza un psicopateo personal e individual, ante el mas mínimo resfrío lo que solíamos hacer hace un año atrás era acudir a un salita médica o sanatorio en el que tenias que hisoparte -señaló- pedir un hisopado es la herramienta del fraude con la que justificaron esta falsa pandemia. Además, mal diagnostican como positivo a las personas, esta herramienta no sirve como método de diagnostico, a partir de acá mal fundamentan una pandemia o un encierro y mal diagnostican a personas que son totalmente sanas” argumentó Coronel.

En cuanto a la etapa del mas duro confinamiento recordó: “En sus comienzos, la persona era aislada y no se le permitía recibir visitas de sus familiares, además de que venia de un psicopateo personal y encima la persona piensa que tiene un virus mortal el cual no a sido demostrado científicamente en ninguna parte del mundo; a esto hay que sumarle la cantidad de protocolos que aplico la OMS los cuales atentan contra la salud de las personas y el sistema inmunológico”.

En relación al tema del tapabocas afirmó: “para nosotros estos protocolos son asesinos, tenemos pruebas de que los protocolos han matado mucha gente -analizó- “El barbijo genera por un lado hipoxemia, que es la disminución de oxigeno en sangre, y por otro lado genera hipercapnia que es la alta concentración de dióxido de carbono en sangre -agrego- el metabolismo respiratorio necesita respirar o inhalar oxigeno y lo que desechamos es dióxido de carbono y otras sustancias mas”.