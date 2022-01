Finalmente, Boca presentó a su flamante refuerzo y goleador, Darío “Pipa” Benedetto, en La Bombonera, junto al presidente Xeneize, Jorge Amor Ameal, y Raúl Cascini, del consejo de fútbol.

“Recibí un llamado de Román el año pasado, donde el me preguntaba que iba a hacer si se daba mi salida de Francia. Yo le dije que tenía la posibilidad de ir a España, pero cuando vi que no tenía minutos lo llame. No dude y no me arrepiento de la decisión que tomé”, detalló el Pipa.

Sobre los próximos objetivos con el club, Benedetto sostuvo: “Sabemos muy bien los objetivos que tenemos. El más importantes es la Copa Libertadores. Acepto la responsabilidad, no hay problema. Ahora queda adaptarme lo más rápido posible”, lanzó.

Por último, en cuanto a sumar a la pretemporada, el goleador reveló que está “bien físicamente. Hoy quise entrenar, pero el señor Cascini no me lo permitió. Estoy para unirme al grupo lo antes posible”.