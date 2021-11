Betiana sobre el origen del hecho manifestó: “arranco el año pasado en febrero cuando Alejo fue victima de la novia que la apuñala en la espalda ocasionándole la muerte. La novia decía que había actuado por defensa personal, los videos demuestran que Alejo estaba de espalda, hizo la denuncia y nunca se la tomaron

Sobre la ley Alejo dijo que “todavía no esta aprobada” y que “en ese último tiempo las falsas denuncias han incrementado porque no hay un equilibrio de justicia, con el simple hecho de la palabra de la mujer ya ese hombre es condenado, no tiene posibilidades de defensa -continuó- con la ley Alejo buscamos igualar las leyes, buscamos abarcar todos los derechos vulnerados en este proceso de igualdad”.

En cuanto a porque su sobrino está en la cárcel explicó: “mi sobrino le pide a ella terminar, la deja en diciembre, la ayuda a mudarse a la casa, a los 15 días le hace la denuncia, 2 días después le hacen el examen medico donde dice que no tiene lesiones, ahora lo acusan a mi sobrino por 4 violaciones” -profundizó- el día que le hacen la preventiva a mi sobrino yo la llame a la pareja y le dije hasta donde iba a llegar con toda esta mentira, ella me pidió ir a verlo en el hospital y aseguró que todo esto era mentira ¿qué mujer quiere ir a ver a su supuesto violador?” preguntó Betiana.

En relación a como se encuentra su sobrino declaró: “él se siente muy mal porque le hicieron algo inconstitucional -reflexionó- no puede ser que el hombre no tenga derecho a defenderse, no puede ser que mi palabra vale mas que la tuya, y no importa si es verdad o mentira, sos condenado”.