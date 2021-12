Recorrida por la Cuarta Sección

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, realizó una recorrida por la Cuarta Sección y participó de la presentación de un total de 14 nuevos patrulleros que se incorporan a la fuerza policial.

Estos vehículos serán destinados a la Patrulla Rural y se encuentran enmarcados dentro del Plan Integral de Seguridad para reforzar la lucha contra la delincuencia.

“Estamos en un plan de fortalecimiento de la seguridad rural, dando respuestas a las demandas de los sectores agropecuarios. Hemos creado a partir de ella la especialidad de Policía Rural y hemos creado una escuela de Policía Rural, hablando con las entidades para que sean ellos quienes elijan a los hombres y mujeres que tienen esa vocación de llevar adelante esta tarea”, contextualizó el funcionario durante la visita a General Arenales, Junín, Chacabuco, Chivilcoy y Trenque Lauquen.

Asimismo, reconoció que “la seguridad rural estuvo bastante postergada” y por eso “el Gobierno de Axel Kicillof decidió este cambio de paradigma en el tema”.

“El año que viene estaremos inaugurando un proceso de seguridad rural inédito en América Latina y que va a cambiar la historia de la seguridad rural, ya que se entendió que esta era una prioridad para la Provincia”, afirmó Berni.

Luego reseñó: “En marzo se incorporaron 1300 efectivos a la Escuela Rural de Olavarría y egresarán como policías en abril del 2022, eso será un refuerzo del 100 % del personal con las herramientas de trabajo, patrulleros y motos para así garantizar la seguridad a quienes son parte de la vida económica de la Provincia”.

Finalmente, el ministro agradeció “el compromiso de cada uno de los intendentes” e hizo referencia sobre los hechos de violencia que conmocionan a la sociedad.

“Si bien hay un delito de por medio pone en evidencia la crisis de formación, cultural y de educación, esto nada tiene que ver con la presencia o no policial, y aseguro que la seguridad no es un concepto abstracto sino un concepto dinámico, multidisciplinario en donde la policía es un eslabón de la responsabilidad pero no hace al 100 por ciento”, remató