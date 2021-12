“Soy la primera piloto mujer con discapacidad en el automovilismo deportivo -detalló- nací con una discapacidad motriz, que se llama espina bífida, cuando nací el director de traumatología y ortopedia del hospital Garrahan me dijo que jamás podría caminar, sin darle a mis padres un tratamiento alternativo. Ese mismo día se topan con una chica que estaba haciendo la residencia en Medicina, estaba estudiando kinesiología, se ofreció a poder tratarme y ver que podía suceder; al otro día mis padres la llamaron y es así que me rehabilite con ella 11 años, y al año de vida estaba de pie dando mis primeros pasos con un andador y hoy camino con bastones, nunca use silla de ruedas” aseguró la piloto.

En cuanto a que necesita para poder competir, expresó: “Me falta la parte mas importante que es la butaca, necesitamos una butaca homologada para adaptar al auto; me estoy moviendo con un montón de marcas pero no tengo respuestas de nadie -señaló- ojala podamos conseguir la butaca para empezar a adaptar el auto para llegar en tiempo y forma para competir”.

“Siempre digo que tener un auto de calle me dio mucha independencia, entonces dije como puedo hacerlo parte de mi, tengo un Honda Fit de calle, por eso en mis redes sociales figuro en Instagram como belu.honda” contó Ameijenda.

Además aclaró: “No estoy a favor de la gente que es hincha de una marca, soy participe de que tenes que hinchar por un piloto no por la marca”.

Consultada por cuando nació su pasión por el automovilismo recordó: “Empieza a los 4 años, desde muy chica, incluso estudie periodismo deportivo por el automovilismo, dije si no se me da como piloto que se me de como periodista, estoy a 10 materias de terminar la carrera”.

“Mas allá de los estudios médicos que determinan si una persona con discapacidad puede o no estar compitiendo de acuerdo a la patología, que lo evalúa siempre un medico dedicado al automovilismo deportivo; mas allá de eso, hay diferentes pruebas como la prueba de escape, es un agregado mas pero a la vez es una seguridad tanto para ellos (los médicos) como para el piloto mismo -agregó- te lo ponen como una situación de incendio, en donde vos tenes que salir del auto en un tiempo considerable, que implica un entrenamiento físico previo”.