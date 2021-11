Junto a la secretaria General Adjunta de Uthgra y candidata a sec. General por la Lista Celeste Nancy Todoroff, expresaron que “tienen que ir trabajando y volcando la ganancia al trabajador, para no entrar en conflictos y seguir mejorando la situación de muchos trabajadores como se viene realizando”, en referencia al avance que se viene llevando a cabo desde la dirigencia local en blanqueos de jornadas, fin de aportes por 4 horas y cobros en negro.

Además “estamos al borde del cierre de paritarias con muy buen porcentaje y el plus de temporada que es un reconocimiento válido para el trabajador ante un verano que debe ser muy bueno para todos”, remarcó Todoroff.

Los dirigentes coincidieron que “la temporada se va alargar. De hecho desde el 12 de octubre no dejó de fluir el turismo en la semana y también las reservas están muy avanzadas para el verano”. Este movimiento invitó Barrionuevo a acompañarlo y extenderlo por parte del gobierno nacional y provincial con los viajes de egresados en el territorio bonaerense y el Previaje para jubilados con devolución del 70% entre diciembre y abril.

Respecto a las paritarias, se planteó que en la próxima semana “habrá novedades” así como del acuerdo por un plus de temporada acorde a este derecho adquirido desde hace años.

“Los trabajadores necesitan respuestas concretas y es lo que siempre hemos dado, inclusive en plena pandemia, sin recursos y sin la atención del gobierno sobre todo hacia nuestros compañeros hoteleros temporarios. Nuestro sector se está reactivando con creces, con un movimiento incesante y reservas concretas que dan confianza sobre una temporada exitosa para todos”, subrayó Todoroff y agregó: “Como gremio también estamos recuperando ingresos que se ven reflejados en nuestros servicios y sobre todo en la Obra Social, que es lo más necesario para nuestra gente, porque sin salud no hay trabajo”.