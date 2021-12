Juraron los nuevos legisladores electos en noviembre de este año, que completarán el periodo 2021/2025. De esta manera el diputado Emiliano Balbín asumió su segundo mandato representando a la Sexta sección electoral.

El propio Balbín recordó que “en 2017 la UCR me honró con la candidatura a diputado provincial por la sexta sección electoral, y me convertí en la tercera generación de la familia Balbín en asumir el compromiso enorme de representar a los argentinos en la función pública, como antes de mí lo hicieron mi padre Osvaldo en 1983 (siendo intendente de Salliqueló), y mi abuelo Ricardo en 1946”.

“A lo largo de estos cuatro años he trabajado sobre temas muy diversos, siempre atendiendo las necesidades que los bonaerenses me acercaron con preocupación”, dijo, y agregó: “también visité incontables veces los veintidós distritos que componen la Sexta sección, así como también viajé a muchos distritos en las restantes siete secciones. Es por esto que a lo largo de estos cuatro años he manejado un poco más de 160.000 km por las rutas argentinas, para llegar a todos lados”.

“También me tocó ser parte activa de este radicalismo que, primero con la conducción de Daniel Salvador, y ahora con la de mi compañero de banca Maxi Abad, puso de pie a la UCR de la Provincia, condición excluyente para que hoy el radicalismo todo vuelva a ser protagonista de la política nacional”, expresó.

En el mismo sentido el legislador señaló que “comenzó una nueva etapa, los bonaerenses me renovaron la confianza, y ahora mi agenda legislativa y política es más extensa y compleja que en 2017, así que con prisa y sin pausa nos lanzamos de lleno a un camino lleno de trabajo al servicio de los bonaerenses”.

“Sólo les puedo prometer que seguiré recorriendo la región y la Provincia, que mi oficina seguirá con las puertas abiertas para todos, y que la UCR y los radicales me encontrarán siempre dispuesto a seguir construyendo la alternativa republicana que comenzamos en 2015, y en la búsqueda de la alternancia para el 2023”, finalizó diciendo Balbín.