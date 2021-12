“La causa está siendo investigada. Hay varias pruebas que se han pedido”, adelantó Pino sobre el caso.

“Nosotros, en función a esto, nos hemos constituido en San Blas y hemos otorgado en forma directa un botón de pánico. La mamá de la víctima ya cuenta con eso ante cualquier situación que puedan ver”, afirmó después.

Haciendo una reflexión personal sobre lo ocurrido, Pino opinó que “es un hecho asqueroso y lamentable. Yo no puedo entender esto. Este tipo de cosas me enojan y me dan bronca, son más fuertes que yo”.

Asimismo informó que la persona acusada de cometer el delito “era pareja de la madre” y que “vivían en el mismo lugar”.