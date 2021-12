En el sector del litio -del cual proviene Mignacco, como presidente de la firma minera Exar- hay dos proyectos en producción, otro en construcción, y otros siete en factibilidad avanzada con inversiones previstas por u$s 4.500 millones en los próximos tres años.En el caso del cobre, el directivo resaltó los proyectos denominados Josemaría, Pachón, Los Azules, Mara, y Taca Taca cuya concreción aportarían otros u$s 15.000 millones al país.

Pero además mencionó la existencia de otras iniciativas de plata y oro en las provincias patagónicas, entre las que destacó el proyecto navidad en la meseta central de Chubut, cuyo desarrollo está vedado por la legislación local, y permitiría sumar una inversión por otros u$s 1.500 millones.

En ese contexto, Mignacco destacó que los nuevos proyectos como las ampliaciones de operaciones ya en marcha permitirían “un flujo de inversión de u$s 20.000 millones y un aporte a la balanza comercial del país por unos u$s 7.000 millones adicionales a los u$s 3.000 que exporta en la actualidad”.

Ese desarrollo requerirá “que para los próximos 10 años se aseguren reglas claras, estabilidad del marco jurídica fiscal, y el acceso al Mercado Único Libre de Cambios para hacer repago de deuda, dividendos e importaciones”, dijo el directivo minero.