Este viernes se reúne el directorio del organismo financiero internacional para terminar de definir los aspectos técnicos del entendimiento. De hecho, Martín Guzmán estuvo reunido con Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo, para definir los últimos detalles.

Martín Guzmán, ministro de Economía, es uno de los hombres que sigue de cerca la negociación con el FMI.

En medio de las dudas que genera el pago o no del vencimiento superior a los U$S 700 millones y con otro pago a realizarse el lunes por U$S 366 millones, Alberto Fernández, Sergio Massa y Martín Guzmán, se reunieron buscando terminar de definir si se pagaba o no al FMI.

Sin embargo, este viernes desde las 10 de la mañana, se reunirá el directorio del Fondo para definir los detalles de la negociación con Argentina. La reunión señala que hay una evolución positiva y un acercamiento entre las posiciones de ambos.

El entendimiento entre el Gobierno y el FMI

El acercamiento en las posturas tiene que ver con los reclamos vinculados a la magnitud del ajuste fiscal y desde el Fondo se habrían flexibilizado algunas exigencias. De acuerdo a la información que surge desde Casa Rosada está todo encaminado.

Alberto Fernández y la jefa del FMI, Kristalina Giorgieva. El Gobierno argentino habría aceptado algunas de las pretensiones fiscales del Fondo.

Si bien no hubo ningún anuncio oficial, se espera que Alberto Fernández grabe un mensaje en la mañana del viernes para confirmar el acuerdo con el Fondo y que se efectuará el pago de los vencimientos de este mes.

Luego de tener el principio de acuerdo, el Gobierno enviará la propuesta al Congreso Nacional para que se apruebe, como desde el Fondo lo enviarán al directorio del organismo, donde está Estados Unidos que tiene el 16,5% de los votos.

La palabra de Martín Guzmán

Martín Guzmán en su despacho del Ministerio de Economía junto a Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía publicó una foto en sus redes sociales junto a Sergio Chodos en la noche del jueves con la bajada: “Seguimos trabajando”. Esto se dio en medio de las versiones de un posible acuerdo con el FMI.

La foto de Guzmán llegó en medio de la incertidumbre por el pago o no del vencimiento de este viernes por U$S 718 millones. Este dinero, según reportaron desde el Palacio de Hacienda, está todavía en las reservas del Banco Central pero quedaría con una sangría importante pensando en las cuotas a pagar en marzo.