La Selección Argentina de Básquet Adaptado, le ganó a Brasil por 52 a 37 (14-19), en un partido realmente emocionante, convirtiéndose así en campeones del Sudamericano Masculino del Básquet Adaptado.

El partido se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) ante la atenta mirada de los hinchas que se acercaron para gritar campeón junto con los jugadores y cuerpo técnico. A su vez, Maximiliano Ruggeri, además de ser el goleador del partido, fue elegido dentro del quinteto ideal del torneo.

En una nota que brindó para Paradeportes Radio, el jugador dijo: “Estoy muy contento, este es el cuarto Sudamericano que me toca ganar así que estoy feliz. Fue en nuestra casa y eso tiene un plus, me pudieron ver mi familia y mis amigos”.

En cuanto al futuro que tiene el equipo de ahora en más también dio detalles, afirmando que “Ahora toca pensar en la Copa América, donde nos jugamos la clasificación al Mundial, que es el gran objetivo nuestro (…). Hay que seguir entrenando, falta mucho, va a ser en junio. Ahí todos los partidos van a ser difíciles, hay que jugar con todo desde el inicio. La idea es meternos al Mundial”