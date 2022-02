Se renuevan las controversias alrededor de la mentada red de operaciones político-judiciales del macrismo bonaerense durante la era de gobierno de Cambiemos. El revuelo generado por la causa “Gestapo antisindical” se vio ahora avivado por un singular episodio ocurrido en 2018, cuando el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, decidió asistir a la quinta de Olivos con un nombre falso para reunirse con Mauricio Macri.

El dato salió a la luz mediante publicaciones realizadas por la periodista Irina Hauser, de Página 12, donde dio cuenta de este particular hecho, donde Villegas participó de una reunión junto al antiguo titular de la AFI, Gustavo Arribas, y el entonces presidente Macri. No obstante, el ex ministro de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal fue registrado en ese encuentro como “Manuela L. Villegas”, como maniobra para camuflar su identidad.

La información no tardó en hacer eco en la esfera política y este viernes se pronunció el actual ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien dejó varias críticas a la estructura del macrismo en Provincia. “Que el Ministro de Trabajo tenga reuniones en Olivos haciéndose llamar Manuela es raro ¿No?”, ironizó Soria en diálogo con Radio 10.

“El cinismo, la caradurez de esta gente es increíble. Uno escucha a la ex gobernadora Vidal tomarle el pelo a la gente, intenta justificar el video que apareció de su ministro de Trabajo con la AFI, un intendente, empresarios, hablando de armar causas para perseguir sindicalistas y despedir empleados. Si uno quiere explicar cómo funcionó la mesa judicial del macrismo durante 4 años recomiendo ver la explicación de Villegas en el video”, señaló el ministro de Justicia.

“Vidal nos sigue mintiendo, lo que plantea es una burrada y ella lo sabe”, disparó. Cabe recordar que María Eugenia Vidal se mantiene firme en la postura de desconocer el origen de las grabaciones donde aparece reunida con quienes entonces formaban parte de su gabinete, el intendente Julio Garro y otras figuras. Allí, se plantea la intención de generar operaciones judiciales contra referentes sindicales.