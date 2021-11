Respecto al aniversario de su partido político señaló: “Son 20 años de la Coalición Cívica, es el único partido que fue fundado y liderado por una mujer -continuó- estamos pensando en el futuro, tenemos que trabajar día a día para consolidar nuestro espacio político que es Juntos”

En cuanto a las últimas elecciones legislativas afirmó: “tenemos que tomar con responsabilidad el voto de los ciudadanos, las elecciones han demostrado que claramente hay un rechazo al gobierno nacional y provincial pero no es un cheque en blanco, tenemos que escuchar a los que no nos votaron, pero fundamentalmente entender que cuando fuimos gobierno, admitir los errores y revertirlo” reflexionó el senador provincial.

Además, analizó que paso con el electorado en las últimas elecciones legislativas, enumeró: “En primer lugar, sabíamos que en las PASO íbamos con una interna muy competitiva en el interior del país donde se aumento el electorado. En segundo lugar, el gobierno traccionó mejor después de las PASO, mejoro su resultado y en tercer lugar, me da la impresión de que hubo un relajamiento en la campaña y en la sociedad, y muchos eligieron votar otras alternativas políticas, incluso las que no tenían chances de entrar al Congreso, eso explica que crecimos un poco pero no como en otras oportunidades”.

En relación a su agenda como senador remarcó “En un rato asistiré al Congreso, hoy el gobernador Kicillof y el ministro de haciendo Pablo Lopez van a tratar en la legislatura bonaerense el presupuesto 2022 y la ley impositiva”.