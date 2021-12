En dialogo con “Informate Acá”, De Leo señaló: “Siempre yo relativizo los premios pero en esta oportunidad si bien el premio es personal, esto no seria posible si uno no tiene un equipo de trabajo profesionalizado, que tiene vocación”.

“No es fácil poder ser destacado cuando uno viene del sur de la provincia de Buenos Aires, en un mundo donde las decisiones están impregnadas de centralismos” manifestó el senador provincial.

“Que este reconocimiento venga por la votación de los propios colegas, también esto es motivo de orgullo -agregó- me parece que venimos de una escuela de muy buenos legisladores de Bahía Blanca, independientemente del partido político que sea”.

Sobre el nombramiento de los nuevos concejales remarcó: “es muy bueno que hayamos tenido un día festivo de la democracia, un día donde Bahía Blanca demuestra que tiene una cultura democrática y una convivencia política muy superior a la media nacional; por eso me parece bárbaro que las mayorías y minorías se encuentren representadas, esto es importante pero ahora hay que comprometerse para que Bahía Blanca tenga ese rol que en su momento supo tener, para que Bahía Blanca vuelva a hacer la capital del sur argentino”.