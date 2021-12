Sobre la variante ómicron expresó: “No lo tenemos totalmente claro, la ciencia esta investigando si el contagio es mayor, si la mortalidad es mayor, aparentemente no -continuó- hay tanto revuelo con la variante ómicron por la cantidad de mutaciones que tienen”.

“Los virus no son células ni seres vivos pero si tienen un material genético, un ADN, ellos tienen ácidos nucleicos para que fabriquen las proteínas, necesitan meterse dentro de las células para fabricar todas las proteínas que necesitan -detalló- ese acido nucleico no es estático, puede cambiar sobre todo cuando se duplica, cuando se duplica a veces se cometen errores y cambia una de las letras por otra, eso es lo que se llaman mutaciones, en general hace que estos virus sean deletéreos, o sea que se puedan reproducir menos, pero alguno de esos cambios de letras del acido nucleico genera una proteína que hace que el virus sea mas efectivo, hay una proteína que se llama spike, y esa es la proteína que usa el virus para entrar a nuestras células” agregó el doctor.

En cuanto al número de mutaciones de esta variante aseguró: “La ómicron ha tenido 8 mutaciones en esa proteína, no se había encontrado hasta ahora ningún virus que tuviera tanta cantidad de mutaciones, eso no significa que esas mutaciones hagan que el virus sea mas efectivo, pueden ser mutaciones neutras o negativas, pero el hecho en el que haya 8 en la misma proteína que usa para enganchar a la superficie de la célula hace que sea temeroso, aparentemente no seria tan agresivo”.

En ese sentido, resaltó la importancia de la vacunación: “Esta variedad nos esta dando una lección muy importante que es que mientras haya gente enferma, por lo general no vacunada, esa gente tiene muchos virus, y estos errores que comete el acido nucleico, lo comete al azar; cuanto mas virus hay mas probabilidades que una de esas mutaciones, de un virus mucho mas jodido para nosotros -subrayó- la lección es vacunémonos todos ya.

“En la Argentina tenemos un 30% de la población que no tiene las dos dosis, a pesar de que ya hay vacunas para todos -analizó el caso de África- en África justamente donde surgió la ómicron, quedó un porcentaje tan elevado de la población sin vacunarse, eso para el virus es bárbaro porque ahí tenemos una gran cantidad de gente contagiada, una gran cantidad de virus, y por lo tanto una gran cantidad de mutaciones y por lo tanto una alta probabilidad de que sigan surgiendo variantes que sean negativas, inclusive que las vacunas que tenemos actualmente poray no sean efectivas” reflexionó Curino.