Consultada por como afecto la pandemia al empresariado y en particular en su rubro de limpieza manifestó: “Empezamos a tener bajas de empleados y tomamos la decisión de no echar a nadie, entendemos que teníamos que colaborar con la situación, me parecía que no hablaba bien de mi como persona pero menos como empresaria de no ponerme a la altura de las circunstancias -agrego- lo que decidimos hacer con mi equipo de trabajo fue una estrategia para poder mantenernos todo este tiempo; decidimos no ganar plata, salir hechos.

“Después poniéndole todo los días lo mejor de cada uno, a veces te podía tocar un ATP a veces que no, la verdad que fue difícil pero tampoco le podes echar la culpa a alguien” remarcó Beligoy.

En cuanto a como ve la parte empresarial, analizó: “yo creo que ahora estamos acomodándonos, se esta reactivando, hay un proceso lógico de necesidad de esta finalización y principio, ahora hay que ver como hacemos entre todos, como trabajamos para salir después de esta pandemia”.

Sobre como esta la relación con el gobernador Kicillof aseguró: “bien, de hecho hoy es el evento en Tecnopolis y estoy llegando justo para estar presente, un evento que hace Axel con empresarios”.

En relación a una posible candidatura en las próximas elecciones subrayó: “aporto muchísimo en el sector privado y capaz que puedo hacer mas desde lo privado que como funcionaria -aclaro- no estoy diciendo que algún día no lo sea, hoy no lo seria”.

“Estamos armando equipos de trabajo desde el sector privado, la gremial empresaria, trabajado en conjunto con la gremial sindical; generando espacios de diálogos, consensos para poder evolucionar y que impacte en un crecimiento” afirmó la empresaria.