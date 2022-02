El diputado confirmó en un comunicado que “no sería correcto” continuar en el cargo al no apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para pagar la deuda argentina.

En ese marco, el Jefe de Estado respondió la renuncia desde C5N. “Todos los acuerdos con el mundo estaban supeditados al acuerdo con el Fondo”, marcó respecto de la negociación de la deuda.

Mañana, el Presidente emprenderá una gira por Rusia y China, dos potencias económicas. Al respecto, Fernández defendió el acuerdo rechazado por Máximo: “En este escenario, un default era un problema enorme”.

“Lamento mucho la decisión que en su momento tomó Mauricio Macri de endeudarnos de la manera que nos habíamos endeudado”, recordó. De esta forma, criticó al expresidente por tomar el compromiso que el país debe pagar al FMI ahora.

LA VOTACIÓN EN EL CONGRESO

“Vamos a poner a consideración del Congreso el acuerdo que eventualmente firmemos para que el Congreso lo vea”, mencionó. El Presidente tendrá hasta marzo para detallar a los legisladores el plan de pago para el FMI.

Por otra parte, el mandatario habló sobre la renuncia de Kirchner. “Máximo tomó esta decisión, mañana estaremos mirando quién lo reemplaza. Hay un punto en el que el Presidente soy yo y tengo que tomar una decisión”, afirmó.

“Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano en Diputados pudiendo expresar mejor su parecer”, confirmó respecto de su diálogo con el diputado y añadió: “Pero no llegar a un acuerdo era como que me saquen del equipo y que me digan ‘volvé a entrenar'”.

EL ACUERDO CON EL FMI

En ese sentido, Alberto Fernández sostuvo que el acuerdo “era un paso necesario que dar, no hay nada que festejar”. “A mí me hicieron Presidente para que resuelva problemas”, describió.

“Crecimos un 57 % las proyecciones de inversión en obra pública porque estamos convencidos de que tiene que ser el motor que impulse a la economía”, mencionó sobre su gestión.

De todas formas, en el oficialismo no todo es color de rosa. “Yo hablé con Máximo, respeto su postura pero en ningún momento me habló de rupturas en el frente”, aclaró.

“Yo, como tantos, queremos la unidad del Frente de Todos y la voy a preservar cuanto pueda”, adelantó respecto del futuro del oficialismo. Por el momento, Argentina debe más de USD 44 mil millones al FMI.

“El Fondo ha hecho una crítica del crédito que el mismo Fondo dio y es una crítica que a mí me hubiera gustado que sea más severa. Hicieron las cosas mal”, definió.

Por: Abril Lugo.