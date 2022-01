Es que la artista habló sobre la llegada de los Reyes Magos a su casa con regalos para su bebé, pero lo que era un tierno momento terminó opacado por agresiones hacia la última ganadora de Showmatch La Academia.

Donatello, el hijo de Noelia Marzol y Ramiro Arias.

Todo comenzó con un posteo en donde la actriz contaba que era atea, pero que más allá de eso, su hijo había recibido una pileta como regalo en ese día.

EL DESCARGO DE NOELIA MARZOL

“Aunque mamá sea atea… ¡Reyes llega para todos los bebés! Pool Party”, escribió la bailarina, feliz por el regalo que recibió el pequeño para pasar el verano. Sin embargo, muchos usuarios se detuvieron en que ella no cree en Dios.

“Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo”, lanzó, molesta.

“A mí me hace bien creer que lo único que a tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido”, explicó, su postura.

“A mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande”, señaló.

“No me agredan. Yo no agredo a nadie, respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa”, cerró la bailarina, contundente.