Entre un 20% y un 25%

El dirigente dijo que “es lamentable dar estas noticias” pero aseguró que “la situación es insostenible” y que “no queda otra opción”. En declaraciones a Radio Provincia sostuvo que “lo que más aumentó es la levadura, la harina y la confitería”.

Santoandré reconoció que “los incrementos son pequeños pero reiterados asique es inviable no trasladarlo a los precios de los productos, porque si no tenés que bajar la persiana. Todo aumenta y no tenemos ningún recurso del Estado”, expresó.

Por otra parte, aseguró que “un acuerdo de precios con el Gobierno no es la solución”, por lo que planteó la necesidad de “conformar una mesa de trabajo para hacer un seguimiento y que esto no ocurra”.

Asimismo, denunció que “estamos pagando el trigo a precio del mercado internacional”, por lo que resaltó que “necesitamos un desacople de una materia prima tan importante para la industria nacional. Tenemos que prever el consumo interno. Es una locura los aumentos, no podés estar tocando los precios todos los días”, cerró. (DIB)

Y que “los huevos incrementaron un 33%”. Además, apuntó que “en enero hubo otros aumentos”.