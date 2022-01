El economista liberal publicó en sus redes sociales un video de su visita a las instalaciones de la empresa, en la descripción explicó que Coinx “está revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”.

Rápidamente comenzó a recibir críticas, no solo de sus seguidores, sino también de militantes de su propio partido, como Carlos Maslatón que dijo: “Debo decirlo, los economistas liberales rara vez entienden qué es un Esquema Ponzi y no admiten que deba ser actividad proscrita”. Y continúo agregando: “Los economistas liberales tampoco ven los efectos macro negativos de un conjunto de personas gastando e invirtiendo en base a datos falsos sobre su patrimonio, porque no entienden el efecto riqueza o pobreza del market cap de la economía”.

Roberto Cachanosky también se unió contra Milei de la siguiente manera: “Martín Guzmán es economista, Kicillof es economista. Stiglitz es economista. En esta profesión hay de todo. Decir que el bitcoin es moneda es desconocer la definición de moneda de la escuela austríaca”.