Una nena de un año sobrevivió de milagro luego de ser brutalmente atacada por un perro de raza Pitbull. La pequeña tuvo graves heridas en la cabeza por lo que permanece internada.

El episodio sucedió el sábado por la noche, en una vivienda de la localidad de Río Hondo, Santiago del Estero, el perro de la casa atacó, por motivos que se desconocen, a una bebe de un año quien sufrió graves heridas en la cabeza por lo que debió ser trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Integral Infantil (CePSI), donde continúa internada.

Tras tomar conocimiento del caso, la justicia analiza las medidas a tomar con el animal y solicitó que se tomen testimonios de los testigos y un informe socioambiental.

El doctor Juan Enrique Romero dialogó con C5N sobre este caso y señaló: “Dentro de la terrible gravedad del caso, merece algunas aclaraciones, por un lado, las medidas hay que tomarlas con los tutores del animal y por otro, que el 92% de los accidentes fatales ocurren con perros de la casa, es raro que un incidente ocurra con un perro de la calle”.

“Cuando se tiene un bebe no se debe jamás dejarlo solo con el animal hasta que no tenga 5 o 6 años, aunque sea el perro más confiable porque con una reacción extemporánea del animal, por más que sea una sola mordida, basta para que un chiquito de un año se salve de casualidad. No es un problema de raza, es un problema de porte y mordida”, remarcó.

El veterinario volvió a poner en foco de discusión la tenencia responsable, y dijo: “Volvemos a la tutoría responsable, cuando adoptas un perro tenés que ser responsable y hay que tener: ganas, tiempo, espacio y conocimiento, es importante conocer las características de un animal y son los médicos veterinarios los que tienen la obligación de instruirte”.

“El 63% de los incidentes cotidianos suceden con perros chicos que generan lesiones que no son fatales, por eso el problema es la mordida, si eso lo hace un caniche no te va a tener trascendencia”, especificó el Dr Romero al ser consultado sobre las supuestas “razas malas” en diálogo con Minuto a Minuto.

Sobre los motivos por los que un perro puede atacar, comentó: “Hay una mala costumbre que existe que es dejarle la comida durante todo el día, lo que le da a entender al animal que él consigue la comida. Después existe el mito popular de que cuando vos dominas a tu perro le podes meter la mano en la comida y en realidad ahí se está luchando contra millones de años de evolución del lobo que dice que la jerarquía desaparece cuando cerca de la presa aparece una competencia, y si un perro no te muerde es porque se está conteniendo. Aquí hay dos seres que no tienen responsabilidad: una es la nena y la otra es el perro”.

“Los perros se deben desmadran a los 60 días de edad porque en ese tiempo la madre le enseña a medir la intensidad a la mordida según el estímulo, y estas razas suelen ser desmadrados antes y no llega a aprenderlo”, subrayó.