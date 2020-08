“Yo preferí preservar la salud de la gente”: Alberto Fernández, nuevamente contra Mauricio Macri

El mandatario cruzó otra vez a su antecesor al referirse a la postura que tenía en marzo sobre cómo tratar la pandemia de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández volvió a disparar contra su antecesor Mauricio Macri en el marco de la inauguración de la renovada Estación Villa Rosa.

“Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene, y que se caiga lo que se tenga que caer, y que se enfermen los que se tengan que enfermedad, y que se mueran los que se tengan que morir; yo preferí preservar la salud de la gente antes que ganar un peso más”, expresó

Asimismo, el mandatario se manifestó contento de salir de Olivos y reflexionó sobre la cuarentena como método para combatir la pandemia: “Veo los resultados y no nos equivocamos. El salario real por supuesto que cayó pero la mitad de lo que cayó el año anterior. No me equivoqué. Lo mejor que hicimos fue llevar asistencia a los que necesitaban”.

Además, Fernández le respondió a quienes sostienen que se paralizó la actividad por priorizar la salud a través de la cuarentena: “La actividad industrial de la argentina está por encima de los niveles que registraba en marzo y esto fue posible por la comprensión y el esfuerzo de todos; pero el riesgo de la pandemia no ha terminado y poco a poco vamos a ir volviendo”.

Por qué se habían cruzado en los últimos días Alberto Fernández y su antecesor

Las declaraciones de este lunes del presidente tienen lugar luego de que el fin de semana revelara que en marzo Macri le había dicho que deje a la gente “salir a la calle y que se mueran los que se tengan que morir”. El exmandatario le contestó a través de una carta donde sostuvo que “de ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”. No obstante, este lunes el jefe de Estado volvió a repetir esos dichos que se le atribuyeron al líder de Cambiemos.