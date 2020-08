“Yo no soy fanático anticuarenta, soy equilibrado.” – Dijo Jose Luis Espert.

En la tarde de ayer Informate Aca, le hizo una corta entrevista a Jose Luis Espert, quien es doctor en Economía UCEMA, Ex Candidato a Presidente de la Nación y a escrito 2 libros, La Argentina Devorada y La Sociedad Cómplice.

Él nos dio su gran opinión con su sabiduría económica como ve a la Argentina frente al marco pandémico en el que se encuentra.

Espert, explica que hay varios interplanos a tomar en cuenta, primero está el plano sanitario, segundo el plano institucional, y tercero el plano económico, se puede decir que es una guerra contra un enemigo, el cual es un virus.

Hablando del plano sanitario, los argentinos con su costumbre de no mirar el mundo exterior van a esperar que el 20% el cual equivale a 9 millones de las personas, estén contagiadas por el virus, eso hará que estén convencidas totalmente del COVID-19, pero una vez que la vacuna exista la discusión se terminó.

En él mientras la discusión será “Salud vs. Económica”, ya que; hay que ver cuánto daño le va a ocasionar a la Economía por la cuarentena y cuando daño le va a infligir al sector sanitario. Se debería pensar realmente en el equilibro de Economía y la Salud, no matar una o a la otra. Entonces “Hay que ser cuidadosos, y no extremistas como hacer el encierro total o la apertura total.”

Pero, el único remedio para los argentinos cómplices y con serios problemas de entendimiento será el entierro. Porque a pesar de que las personas están encerradas, llega un punto que saldrán de todos modos. Entonces se puede decir que hay “Una cuarentena Blue que es como el dólar, la evasión de los impuestos, la económica en negro”.

Hay una falsa dicotomía o etiquetas binarias, que separan a los argentinos constantemente que se encuentra en cualquier ámbito, al final de cuentas a pesar de las diferencias siguen con el mismo problema sin poder solucionarlo.

Una realidad es que la vacuna parece ser la única solución, pero el tema principal es el tiempo previo a ella. Las personas anti sistema, se basan principalmente en una cuarentena medida y plantear algo diferente. Entonces su idea es buscar más allá de los contagios, el por qué se contagian y los que no lo hacen, pero no enloquecer con la salud ya que se terminara matando a la economía.

Hablando económicamente el gobierno anterior de Mauricio Macri dejo mucho que desear, dado que su principal idea era que no vuelva el Kirchnerismo. Pero todavía hay una gran discusión que debe presenciar Cambiemos como la reforma judicial. En ese momento se sabrá con exactitud quien es quien, en el concejo consultivo para la reforma de la corte, y si Cambiemos está interesado en la reforma de la justicia que garantiza la impunidad a Cristina y que perseguirá a los opositores del gobierno.”