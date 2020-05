Yanina Screpante y la anécdota por la que no se pudo casar

«Con el Pocho pensé en casarme, siempre quise casarme, con la fiesta, con el vestido con todo, en su momento lo hablamos pero él no quería como la mayoría de los hombres. Al final me quedé sin casamiento por perder la final del mundo porque en ese momento habían dicho los jugadores que se iban a casar todos y ganaban»

Lío Pecoraro, uno de los conductores del programa de los domingos a la tarde por crónica expresó a Yanina no podía dejar de pasar la denuncia que se le hizo a Cinthya y la justicia desestimó. «ese proceso ocurrió mientras vos estabas en pareja con Ezequiel, lo mismo que cuando pasó lo de Marianita Diarco, quiero saber cómo tomaste que el Pocho dijo que era un complot».

La verdad que es todo tan confuso porque dicen una cosa y otra cosa, me duele que una persona que estuvo 8 años conmigo piense así, yo no extorsiono. Lo que no entiendo es porque Lavezzii hace la denuncia en Argentina si ella vive en Brasil y la vez él sí está allá con la novia. Ezequiel tiene la casa en Buenos Aires y supongo que sí . Lo mío es un caso aparte en el tema judicial con él está bueno que quede claro para las personas que están del otro lado, yo le tengo un aprecio por sí es una persona con la que tuve muchos años y no puedo creer cómo es capaz de nombrarme en esa denuncia porque sabe perfectamente que yo no tengo nada que ver «.