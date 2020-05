Yanina Latorre mandó al frente a Cinthia Fernández con su nuevo pretendiente: “Se van a ver post cuarentena”

A pesar de que Cinthia Fernández asegura no estar en pareja, Yanina Latorre contó que a la modelo “le gusta” un hombre que “no es del medio”.





Luego de idas y vueltas llenas de escándalo por su separación con Martín Baclini, Cinthia Fernández parece haber pasado de página y querer empezar una nueva historia de amor.

En las últimas horas, salieron a la luz fuertes rumores que la vincularon a un empresario, del que se supieron pocos datos. Sin embargo, ella perjuró que no está en pareja.

A todo esto, su ex compañera y panelista de “Los ángeles de la mañana” Yanina Latorre dio algunos detalles de la situación amorosa que vive Cinthia Fernández en estos días de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Si no lo contás vos, lo cuento yo. Hay uno que le gusta. Se van a ver post cuarentena. Es empresario. No es del medio. Perdoname Cinthia. Te quiero mucho.”, le advirtió con cariño, en medio de un móvil en vivo.

Luego, la esposa del Diego Latorre contó en qué lugar se vieron por primera vez: “Ella lo conoció en el contexto de algún canje o chivo que alguna vez hizo y el tipo estuvo en esa reunión de parte de esa marca. Y a partir de ahí le quedó el teléfono. Y no me pongas esa cara. No mientas. Ahí empezó el vínculo. No se había fijado en él y ahora se están acompañando”.

Además, Yanina Latorre agregó: “La trata bien. Le manda mensajes amorosos. No lo lleves al Bailando. Yo la agarré chateando. Está re contenta”. Por su parte, Cinthia Fernández no negó los dichos, tan sólo aclaró: “Hablo con mucha gente… estoy nerviosa”.

Pero horas después, la modelo y madre de tres nenas volvió a repetir que no está en pareja. Desde su cuenta de Twitter, publicó con humor: “No estaría entendiendo porque ponen que tengo nuevo novio! Jajajajajajajaja No tengo novio”.

Fuente: El Trece.