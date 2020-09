Yanina Latorre le tiró flores a uno de los jurados del «Cantando 2020»

«Me gusta la mirada esa que pone», aseguró.

Este miércoles por la mañana, en medio de uno de los tantos debates encendidos en «Los Ángeles de la Mañana», tanto Yanina Latorre como Andrea Taboada, dos de las panelistas de Ángel de Brito, confesaron su devoción por Oscar Mediavilla, quien se sumó en los últimos días al certamen de canto en reemplazo de Pepe Cibrián.

«¿A vos te gusta Mediavilla, no?», le consultó primero el conductor a Taboada. «Sí, tiene algo, me gusta. Es inteligente, irónico», respondió la periodista. En ese momento, Yanina se sumó al debate y trazó una mirada futurista en caso de que ni ella, ni él, tuviesen pareja. «A mí también. A mí me gusta Mediavilla, la entiendo a Andrea. Yo saldría con él si fuéramos los dos solteros«, remarcó.

«Mediavilla me gustó las dos primeras galas, que era malísimo», acotó otra de las panelistas del ciclo de espectáculos, Mariana Brey. «Claro, eso sí, te gustó como jurado. A mí me gusta como hombre, que es distinto. Me encanta. Me gusta la mirada esa que pone«, detalló Latorre.